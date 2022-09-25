الأناضول: مسيرات تركية ترصد تسليح اليونان جزرا في إيجة

أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الأحد أنه تم رصد سفينتين يونانيتين تنقلان مدرعات إلى جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الجارين.

وقالت المصادر لوكالة الأناضول إن مسيرات تركية رصدت سفينتي الإنزال وهما تتجهان إلى جزيرتي لسبوس وساموس، حيث نقلتا 23 مدرعة إلى الأولى و18 أخرى إلى الثانية، وذلك يومي الأحد والأربعاء الماضيين.

وأكدت المصادر أن حادثتي نقل المدرعات تعدان "مؤشرا صارخا" على استمرار اليونان بتسليح الجزر القريبة من تركيا، وانتهاك وضع تلك الجزر التي يفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفق الاتفاقيات.

كما اعتبرت المصادر الأمنية التركية أن اليونان تنتهك منذ أعوام طويلة "الوضع غير العسكري" للجزيرتين وتنشر أسلحة فيهما، مشيرة إلى أن ما حدث مؤخرا هو استبدال لمدرعات كانت موجودة هناك بمدرعات حديثة ذات عجلات تكتيكية منحتها واشنطن لأثينا.

واتهمت هذه المصادر اليونان بتجاهل دعوات تركيا للحوار، وبمواصلة الاستفزازات.

وتشهد تركيا واليونان خلافات قائمة منذ عقود بشأن جملة من القضايا بينها حدود الجرف القاري لكل منهما، والتحليق الجوي في منطقة بحر إيجه، ووضع جزر منزوعة السلاح، وجزيرة قبرص المقسمة.

وشهد الشهر الجاري تصريحات متبادلة بين البلدين زاد من حدة التوتر، حيث اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجه، قائلا إن تركيا مستعدة "لفعل ما هو ضروري" عندما يحين الوقت.

ولاحقا، عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تصريحات أردوغان، في حين بعثت اليونان برسائل إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو مما وصفته بالتعليقات "التحريضية".

وقبل أسبوعين من الآن، سئل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي عما إذا كان يعتقد أن تركيا ستثير نزاعا عسكريا في بحر إيجه، فقال إنه لا يستطيع "حتى تخيل مواجهة عسكرية"، محذرا من أنه في مثل هذا السيناريو، سيصدر من القوات المسلحة اليونانية "رد حاسم".