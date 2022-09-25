الحرس الثوري الإيراني يقصف أهدافا في كردستان العراق

أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أنها قصفت بالمدفعية مقار وصفتها بالإرهابية المعادية ومراكز التخطيط والتآمر في إقليم كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان له إن القصف يأتي ردا على استهداف مواقع حدودية إيرانية، مؤكدا أن العمليات العسكرية لضمان أمن المناطق الحدودية.

وحمل البيان سلطات إقليم كردستان العراق مسؤولية منع نشاط مجموعات مناهضة لإيران انطلاقا من الإقليم، وأضاف أن الاستهداف يأتي على الرغم من التحذيرات السابقة التي أُبلغ بها مسؤولون في الإقليم، ودعا البيان السكان إلى الابتعاد عن مقار الجماعات الإرهابية المستهدفة، حسب وصفه.

ولم يصدر على الفور بيان من الجهات العراقية بشأن القصف.