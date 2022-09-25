قتلى بتفجير انتحاري في مركز تدريب عسكري غربي مقديشو

قال مصدر أمني صومالي اليوم الأحد إن 6 أشخاص على الأقل قتلوا بتفجير انتحاري وقع في مدخل مركز تدريب عسكري غربي العاصمة مقديشو، تبنته حركة الشباب.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن التفجير الانتحاري تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين، بحسب الحصيلة الأولية.

وأفاد مراسل الجزيرة في مقديشو عمر محمود بأن انتحاريا فجر نفسه بين جموع المتدربين عند مدخل معسكر "نعنع"، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوفهم.

وتبنت حركة الشباب فورا المسؤولية عن الهجوم، وفق موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات الصومالية.

وخلال الأسبوع الجاري، أرسلت الحكومة الصومالية العشرات من وحدات الجيش إلى ولاية غلمدغ؛ لتعزيز الجبهات القتالية ضد مقاتلي حركة الشباب.

وتشهد بعض الولايات الفدرالية عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي حركة الشباب، مما أدّى إلى مقتل نحو 200 من عناصر الشباب، فيما حرّرت 30 بلدة كانت تخضع لسيطرة الحركة، بحسب وزارة الإعلام الصومالية.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربًا ضد حركة الشباب التي تأسست مطلع عام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا تنظيم القاعدة.