خلال 24 ساعة.. شهيدان برصاص جيش الاحتلال في نابلس

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينييْن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية، في حادثين منفصلين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، خلال أقل من 24 ساعة.

وفجر اليوم الأحد، استشهد مقاوم فلسطيني، وأصيب 3 خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون بنابلس. كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين خلال حملة اعتقالات نفذتها في المدينة.

وقد نعت ما تعرف بمجموعات "عرين الأسود" في نابلس الفلسطيني سائد الكوني الذي استشهد خلال الاشتباكات.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن قوات الجيش نصبت كمينا لعدد من المسلحين الفلسطينيين الذين وصلوا بسيارة ودراجة نارية قرب نابلس لتنفيذ عملية إطلاق نار.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار على المسلحين، وتم تصفية سائق الدراجة النارية، بينما انسحبت السيارة إلى نابلس وبداخلها عدد من المصابين.

مجموعات "عَرين الاُسود": ننعى الشهـ ـيد سائد الكوني الذي ارتقى فجر هذا اليوم، بعد إشتباك مع قوات الاحتلال في منطقة التعاون في مدينة نابلس. pic.twitter.com/LRtg0VnlZj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 25, 2022

إدانة فلسطينية

ومساء السبت، أدانت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ "جريمة إعدام" الشرطة الإسرائيلية المدرس محمد علي حسين عوض أبو كافية (36 عاما) من بلدة بيت أجزا، شمال غربي القدس المحتلة.

واتهمت الخارجية الفلسطينية، في بيان، شرطة الاحتلال بإطلاق النار عمدا على أبو كافية، بعدما اصطدمت سيارته بمركبة للشرطة الإسرائيلية في حادث سير جنوب غرب مدينة نابلس.

واعتبرت أن هذه الجريمة البشعة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق الفلسطينيين، وفقاً لتعليمات إطلاق النار التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه التعليمات منحت الجنود الإسرائيليين رخصةً لقتل الفلسطيني دون أن يشكل أي خطر على الجنود، ووفرت لهم الحماية والحصانة من أية عقوبات.

وطالبت الوزارة المجتمعَ الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية بـ "البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال".

وفي وقت سابق أمس، زعم الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده أحبط عملية دهس قرب مستوطنة "حفات جلعاد" (جنوب غربي نابلس).

وأضاف جيش الاحتلال أن قواته، التي كانت تهمّ بنشاط اعتياديّ مشترك مع الشرطة، رصدت سيارة مشبوهة حاولت دهس أفرادها، لكن أحد الجنود أطلق النار نحو السيارة وقام بتحييد الفلسطيني، دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

من جانبها، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن فلسطينيًا صدم بسيارته سيارة تابعة للشرطة قرب مستوطنة حفات جلعاد، فقام جندي موجود في المكان بإطلاق النار عليه مباشرة.

وتشهد الضفة المحتلة توترًا متزايدًا بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث قُتل ما لا يقل عن 70 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ 31 مارس/آذار الماضي.

وقد انهارت عام 2014 محادثات سلام توسطت فيها الولايات المتحدة بين الجانبين، وكانت تهدف لإقامة دولة فلسطينية بالضفة -التي تحتلها إسرائيل- وقطاع غزة والقدس الشرقية، بسبب استمرار بناء المستوطنات بالضفة المحتلة.