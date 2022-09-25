أثارت صورة تداولها مدونون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر دبلوماسيا عراقيا يتابع مباراة كرة قدم خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، جدلا واسعا وانتقادات لاذعة على الفضاء الإلكتروني، مما دفع وزارة الخارجية العراقية إلى إصدار بيان توضيحي حول الموضوع.

وزارة الخارجيَّة تتابع موضوعة الصورة التي تمَّ تداولها لموظف دبلوماسيّ شُغِل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة بدورتها الحاليّة وسنتخذ الإجراءات المناسبة وبما يكفل للدبلوماسيَّةِ العراقيّةِ حضورها. pic.twitter.com/X6wdrj94G6 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 24, 2022

واستغرب مدونون ونشطاء مما قالوا إنه "استمرار التقليل من أهمية العراق دوليا، واختيار أشخاص غير مؤهلين لتمثيل البلاد في المحافل المهمة" وفق تعبيرهم، واصفين الأمر بـ "الفضيحة" التي أنتجتها خيارات المحاصصة والمحسوبية.

وزارة الخارجية العراقية تؤكد انها ستتخذ "الإجراءات المناسبة"بحق دبلوماسي عراقي انشغل بمتابعة مباراة لكرة القدم أثناء انعقاد أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

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هذه نتائج طبيعية في نظام المحاصصة عندما يتم اختيار الناس حسب المحسوبية والواسطة والتزكية على حساب الكفاءة وقدرة الشخص pic.twitter.com/7i1sAwhpbU — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) September 24, 2022

وقال المدون شاهو القره داغي عبر حسابه في تويتر "هذه نتائج طبيعية في نظام المحاصصة عندما يتم الاختيار بالمحسوبية والواسطة والتزكية على حساب الكفاءة والقدرات الشخصية".

🔴 يا للعاااار

الكاميرات تكشف دبلوماسي عراقي منشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة كرة قدم‼️

و يگلك ليش العراق اصبح في ذيل ذيل العالم #دولة_عتاكة pic.twitter.com/KVg6yElJUA — عبد الحميد العاني 🇮🇶 (@hamid_alani) September 24, 2022

وعلّق المدون حميد العاني قائلا "يا للعار، الكاميرات تكشف دبلوماسيا عراقيا منشغلا عن أعمال الجمعية العامة للأمم لمتحدة في نيويورك بمتابعة مباراة كرة قدم.. ويقولك ليش العراق أصبح في ذيل ذيل العالم".

🟡 فضيحة و فشلة 🔴 دبلوماسي عراقي ينشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة كرة قدم 🔴 وكان يتابع كرة القدم اثناء التحذير من تهديدات من حرب نووية اشارت لها رئيسة الوزراء النيوزلندية#العراق #بغداد pic.twitter.com/vIzpxtZnPm — Husam Altaee (@husam_taee) September 24, 2022

وكتب الإعلامي حسام الطائي "فضيحة دبلوماسي عراقي ينشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة كرة قدم، وكان يتابع كرة القدم أثناء التحذير من تهديدات من حرب نووية أشارت لها رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن".

دبلوماسي عراقي ينشغل عن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمتابعة كرة القدم … هذا يؤكد عشق العراقيين لكرة القدم..☺..لكن السؤال برأيكم اي دوري كان يتابع الرجل ؟ 🤔🙃 pic.twitter.com/dmfoGKhHVP — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) September 25, 2022

وقالت الإعلامية آنيا الفندي سخارة "هذا يؤكد عشق العراقيين لكرة القدم، لكن السؤال برأيكم أي دوري كان يتابع الرجل؟".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان على حسابها في تويتر، إنها تتابع موضوع الصورة المتداولة لموظف دبلوماسي شغل عن متابعة واجباته أثناء اجتماعات الأمم المتحدة، متعهدة باتخاذ الإجراءات التي تكفل للدبلوماسية العراقية حضورها، وفقا للبيان.

ومنذ عام 2003، تتعرض الدبلوماسية العراقية لانتقادات لاذعة، على إثر سلوكيات وُصفت بأنها "غير لائقة" من سفراء ودبلوماسيين عراقيين.