تشدد عقوبة الفرار.. روسيا توقف مئات المحتجين على مرسوم التعبئة العسكرية

أوقفت السلطات الروسية -أمس السبت- مئات المتظاهرين المحتجين على قرار الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، كما شددت العقوبات على أي عسكري يرفض الالتحاق بالحرب أو يفرّ من ساحة القتال.

وقالت منظمة "أو في دي-إنفو" (OVD-info) غير الحكومية إن أكثر من 740 شخصا أوقفوا أمس السبت في أزيد من 30 مدينة وبلدة بروسيا، فضلا عن أكثر من 1300 آخرين اعتقلوا الأربعاء الماضي عقب احتجاجهم على قرار بوتين في اليوم نفسه فرض التعبئة العسكرية الجزئية.

ونشرت وكالة رويترز صورا لشرطة مدينة سان بطرسبورغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا، وهي تلقى بالمحتجين أرضا قبل أن تعتقلهم وتضعهم في سيارات الأمن، وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة اعتقلت أمس السبت نحو 30 شخصا، فيما تحدثت وكالة أسوشيتد بريس عن 46 موقوفا على الأقل.

People are brutally detained in St. Petersburg

According to "OVD-Info", more than 500 people have already been detained in #Russia. pic.twitter.com/yR77et4DOe

— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022