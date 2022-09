بعد تحقيقات الجزيرة.. حملة تضامن مع رئيس حزب العمال البريطاني السابق

برز وسم "لابرفايلز" (#Labourfiles) عبر المنصات البريطانية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد بث الحلقة الثانية من التحقيق الاستقصائي للجزيرة "ملفات حزب العمال"، الذي يقدم أكبر تسريب في تاريخ السياسة البريطانية.

وأطلقت وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة الدفعة الثانية من "ملفات حزب العمال"، وهي وثائق مسربة من الحزب المعارض في بريطانيا، وتكشف عن حملة لتقويض الزعيم السابق للحزب جريمي كوربن -تزعم أنه أخفق في معالجة الارتفاع الحاد لمعاداة السامية- انطلاقا من اتهامات مضللة ومشوهة وُجِّهت له من داخل حزبه.

وحصلت شبكة الجزيرة على تسريبات يقدر حجمها بـ"500 غيغا بايت" وهي تحتوي على وثائق ورسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية لمسؤولين في حزب العمال في الفترة بين عامي 1991 و2021، ومن المفترض أن تقدم الشبكة تلك التسريبات في مجموعة حلقات قادمة.

وقدمت شبكة الجزيرة في حلقتها المذاعة مؤخرا، مساعي السياسيين والكيانات الموالية لإسرائيل للتخلص من رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن، الذي له تاريخ طويل من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وتضمنت تلك المساعي تحالفات سياسية ضد كوربن، وشكاوى كيدية بتهم "معاداة السامية"، طالته رفقة عدد كبير من النشطاء التابعين للحزب من أصحاب الآراء العلنية المعارضة للفصل العنصري الإسرائيلي.

وعلّق الناشط والصحفي البريطاني آسا وينستانلي، على الحقائق التي عرضها الوثائقي حتى الآن قائلا "ما رأيتموه من مضايقات وتحرش وإخافة تعرض لها نشطاء معارضون لإسرائيل من قبل مؤيديها في حزب العمال مثل جيني مانسون ونعومي ويمبورن إدريسي، ما هو إلا غيض من فيض مما حدث بالفعل".

Make no mistake: all this is just the tip of the iceberg of what really happened. Jenny and Naomi are two of the strongest women I've ever met.

How many more are too afraid to speak out? #LabourFiles

— Asa Winstanley (@AsaWinstanley) September 24, 2022