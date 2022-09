تم تصويرها خلسة.. فيديو لفتاة هندية مسلمة تصلي في مستشفى يشعل منصات التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي الهندية بعد تداول أنباء عن تحقيق الشرطة مع فتاة مسلمة أقامت الصلاة في إحدى الغرف الفارغة بمستشفى شمالي الهند.

وانتشر فيديو الواقعة على نطاق واسع، وشاهده أكثر من مليون شخص على منصات التواصل خلال ساعات، وقد أظهر الفيديو فتاة مسلمة تصلي في غرفة فارغة بمستشفى في مدينة الله آباد بالولاية.

وأعلن حساب شرطة مدينة الله آباد -بولاية أوتار براديش حيث وقعت الحادثة- في بيان رسمي عبر تويتر، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو لم ترتكب أي جريمة بإقامتها الصلاة، لذلك لن يشرع في مباشرة أي تحقيق ضدها.

ورغم صدور هذا البيان، فإن مجرد تداول أنباء عن تحقيق الشرطة في الواقعة أحدث تفاعلا واسعا وتضامنا مع الفتاة عبر منصات التواصل.

وشارك البرلماني الهندي أسد الدين عويسي الفيديو، وعلق عليه قائلا "إذا ذهب بعض الأشخاص مع عائلتهم مضطرين إلى المستشفى، وقام أحدهم بالصلاة في جانب بعيد عن الناس دون أن يسبب أذى لأحد، فما المشكلة في ذلك؟ ألا تمتلك شرطة أوتار براديش عملا آخر لفعله؟ هل أصبحنا اليوم نسجل بلاغات ضد المصلين؟".

If you are a Muslim in India, even praying is now an offense. FIR has been filed against a woman for praying in the hospital in UP. This is Majoritarian power that delights in punishing and humiliating people. @watchthestate https://t.co/Fg1fNGAbia

