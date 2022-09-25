ولي العهد السعودي يستقبل مسؤولين تركيَين في جدة

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس السبت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن سلمان لقالن ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي في قصر السلام بجدة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأشارت إلى أن قالن "نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده".

من جانبها، ذكرت وكالة الأناضول التركية أن العلاقات التركية السعودية بدأت تتنامى بعد زيارة الرئيس التركي التي وصفتها بالتاريخية إلى المملكة في أبريل/نيسان الماضي.