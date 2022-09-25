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شاهد- الإعصار "فيونا" يخلف أضرارا جسيمة على طول الساحل الشرقي لكندا

Residents clean up after Hurricane Fiona in Halifax
ضرب "فيونا" اليابسة صباح السبت بسرعة رياح تبلغ 148 كيلومترا في الساعة (رويترز)
25/9/2022-|آخر تحديث: 25/9/202202:23 AM (مكة المكرمة)

تسبب الإعصار "فيونا" (Fiona) في أضرار على طول الساحل الشرقي لكندا من خلال الأمطار الغزيرة والعواصف العاتية التي رافقته. كما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق.

وتضررت مدينة بورت أوباسك الساحلية في مقاطعة نيوفاوندلاند، وكذلك منطقة لابرادور حيث دمرت العديد من المنازل بفعل الرياح القوية. وسبق للشرطة أن أصدرت تعليمات للسكان بمغادرة مناطق الخطر.

وفي مقاطعة نوفا سكوشيا أيضا أطاحت العاصفة بأسقف المنازل وأعمدة الكهرباء، واقتلعت الأشجار، كما غمرت المياه الشوارع.

وبث صحفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات توثق الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات العامة والمنازل عقب وصول الإعصار "فيونا" منطقة نوفا سكوشيا الكندية.

وتحدث تيم هيوستون رئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوشيا مساء أمس السبت بتوقيت كندا عن "عدد لا يصدق" من الأشجار المكسورة، وقال إن ما يقرب من 3 أرباع السكان من دون كهرباء.

وذكر هيوستون أنه من السابق لأوانه تقدير حجم الأضرار.

وضرب فيونا اليابسة في نوفا سكوشيا في وقت مبكر من صباح أمس السبت (بالتوقيت المحلي) بسرعة رياح تبلغ 148 كيلومترا في الساعة، كما أعلن مركز الأعاصير الكندي.

وانقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن مئات الآلاف من الأشخاص في مقاطعة نوفا سكوشيا صباح السبت، وفقا لشركة كهرباء "نوفا سكوشيا باور".

وفي مقاطعة برنس إدوارد المجاورة ذكرت شركة الكهرباء المحلية أيضا أن انقطاع التيار أضر بعشرات الآلاف من المنازل هناك.

 

 

ومر فيونا بإقليم برمودا البريطاني فيما وراء البحار أول أمس الجمعة بوصفه إعصارا من ثاني أقوى درجة في التصنيف.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصل فيونا إلى اليابسة في بورتوريكو إعصارا من الدرجة الأولى ضمن 5 درجات، مما تسبب في فيضانات وأضرار جسيمة.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند