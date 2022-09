شاهد- الإعصار "فيونا" يخلف أضرارا جسيمة على طول الساحل الشرقي لكندا

تسبب الإعصار "فيونا" (Fiona) في أضرار على طول الساحل الشرقي لكندا من خلال الأمطار الغزيرة والعواصف العاتية التي رافقته. كما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق.

وتضررت مدينة بورت أوباسك الساحلية في مقاطعة نيوفاوندلاند، وكذلك منطقة لابرادور حيث دمرت العديد من المنازل بفعل الرياح القوية. وسبق للشرطة أن أصدرت تعليمات للسكان بمغادرة مناطق الخطر.

وفي مقاطعة نوفا سكوشيا أيضا أطاحت العاصفة بأسقف المنازل وأعمدة الكهرباء، واقتلعت الأشجار، كما غمرت المياه الشوارع.

وبث صحفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات توثق الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات العامة والمنازل عقب وصول الإعصار "فيونا" منطقة نوفا سكوشيا الكندية.

The videos I am getting from Port aux Basques are heartbreaking. This is another video from our @NTVNewsNL crew in the area. #NLwx #fiona pic.twitter.com/iFSU5sX88w — Eddie Sheerr (@EddieSheerr) September 24, 2022

وتحدث تيم هيوستون رئيس وزراء مقاطعة نوفا سكوشيا مساء أمس السبت بتوقيت كندا عن "عدد لا يصدق" من الأشجار المكسورة، وقال إن ما يقرب من 3 أرباع السكان من دون كهرباء.

وذكر هيوستون أنه من السابق لأوانه تقدير حجم الأضرار.

Multiple power poles have come down along the water in Port aux Basques. Video is from the @NTVNewsNL crew in the area. Seeing reports of major damage in the area. Dangerous situation unfolding. High tide still a half hour away. #NLwx #fiona pic.twitter.com/DvEZx7tymb — Eddie Sheerr (@EddieSheerr) September 24, 2022

وضرب فيونا اليابسة في نوفا سكوشيا في وقت مبكر من صباح أمس السبت (بالتوقيت المحلي) بسرعة رياح تبلغ 148 كيلومترا في الساعة، كما أعلن مركز الأعاصير الكندي.

وانقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن مئات الآلاف من الأشخاص في مقاطعة نوفا سكوشيا صباح السبت، وفقا لشركة كهرباء "نوفا سكوشيا باور".

Some amazing video of the ocean pummeling the shorelines of Port aux Basques earlier today. This was taken by @NTVNewsNL reporter @DonBradshawNTV who is covering the area for us. We are being as safe as possible given the conditions. #nlwx #Fiona pic.twitter.com/rxTWjdFboI — Eddie Sheerr (@EddieSheerr) September 24, 2022

وفي مقاطعة برنس إدوارد المجاورة ذكرت شركة الكهرباء المحلية أيضا أن انقطاع التيار أضر بعشرات الآلاف من المنازل هناك.

ومر فيونا بإقليم برمودا البريطاني فيما وراء البحار أول أمس الجمعة بوصفه إعصارا من ثاني أقوى درجة في التصنيف.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وصل فيونا إلى اليابسة في بورتوريكو إعصارا من الدرجة الأولى ضمن 5 درجات، مما تسبب في فيضانات وأضرار جسيمة.