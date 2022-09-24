مصر.. السيسي والبرهان يبحثان تطورات سد النهضة وتعزيز علاقات بلديهما

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وبحث معه تطورات ملف سد النهضة، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وقال بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن اللقاء شهد استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات ملف سد النهضة، مضيفا أنه تم التوافق على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة.

وتتعاون مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة، وتتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء السد وتشغيله، وسط مفاوضات ثلاثية متجمدة منذ نحو عام مع إثيوبيا.

كما تتمسك دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان) بالاتفاق لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

تعزيز واعتزاز

وحسب بيان الرئاسة المصرية، استعرض السيسي والبرهان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية.

ونقل البيان عن السيسي تأكيده حرص مصر على تقديم سبل الدعم كافة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان.

من جهته، أعرب البرهان -وفق ما نقل عنه البيان- عن اعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة السودان واستقراره.