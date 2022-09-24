لماذا وصف قديروف بعض الروس بالجبناء والخونة؟

وصف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الروس الذين لا يريدون المشاركة في الحرب على أوكرانيا بأنهم "ليسوا سوى جبناء".

وقال قديروف -الذي يعد من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إن أسباب رفض القتال مثل معارضة الحرب أو القيادة السياسية لروسيا هي مجرد مبررات.

وكتب على حسابه على تليغرام الجمعة في كلمة لرافضي الخدمة العسكرية: "تعلم أنك لا شيء سوى أنك جبان وخائن وإنسان من الدرجة الثانية".

وكان بوتين أعلن الأربعاء الماضي تعبئة جزئية للاحتياط، مما دفع كثيرا من الرجال الروس في سن الخدمة العسكرية للهرب خارج البلاد عبر المطارات والحدود البرية، وفق مصادر إعلامية.

وتم في المجمل استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، وفق إحصاءات روسية.

وأكد قديروف نفسه الخميس أن الشيشان لن تشارك في التعبئة، لكنه قال إن العديد من وحدات المتطوعين من الجمهورية الروسية قد توجهت بالفعل إلى الجبهة.

وقبل أسبوعين، انتقد قديروف خسارة روسيا مناطق إستراتيجية شرق أوكرانيا، متعهدا باستعادة جميع هذه المناطق التي استردتها القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد المستمر منذ أيام.

وكان بوتين أمر بشن هجوم على أوكرانيا الدولة المجاورة في 24 فبراير/شباط الماضي، وفي حين استولت القوات الروسية في البداية على أجزاء شاسعة من الأراضي توقف التقدم بشكل متزايد حاليا.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا تشارك وحدات شيشانية في العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا.