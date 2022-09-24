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عصابة تقتل 15 شخصا داخل مسجد في نيجيريا

A motorbike is seen at the scene of a bomb blast at Kuje market in Abuja, Nigeria, October 3, 2015. At least 15 people were killed and 41 injured in two suicide bomb attacks late on Friday on the outskirts of Nigeria's capital Abuja, officials said. In Friday's attacks, one of the bombs went off near a police station in the satellite town of Kuje, not far from the capital's airport. REUTERS/Afolabi Sotunde
العنف يخلف العديد من القتلى في قرى ومدن نيجيريا (رويترز)
24/9/2022

قتلت عصابة مسلحة 15 شخصا على الأقل في مسجد بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن سكان محليين.

وقال 3 من السكان إن الهجوم وقع في منطقة بوكويوم أثناء أداء صلاة الجمعة أمس في المسجد المركزي ببلدة روان جيما.

وأوضح أميمو مصطفى "وصل أفراد العصابة المسلحة على دراجات نارية وقد أشهروا أسلحتهم، وتوجهوا إلى المسجد مباشرة وبدؤوا في إطلاق النار علينا عشوائيا".

وأفاد شخص آخر بأن الهجوم وقع تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفا أن هناك العديد من المصابين.

يذكر أن العصابات المدججة بالسلاح عاثت فسادا في شمال غربي نيجيريا خلال العامين الماضيين، فخطفت الآلاف وقتلت المئات، وجعلت السير على الطرق أمرا في غاية الخطر في بعض المناطق.

وكان الجيش قد أمر سكان زمفرة وولايتين أخريين الأسبوع الماضي بمغادرة مناطق الغابات قبيل حملة قصف تستهدف العصابات والإرهابيين.

المصدر : رويترز