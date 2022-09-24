عصابة تقتل 15 شخصا داخل مسجد في نيجيريا

قتلت عصابة مسلحة 15 شخصا على الأقل في مسجد بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن سكان محليين.

وقال 3 من السكان إن الهجوم وقع في منطقة بوكويوم أثناء أداء صلاة الجمعة أمس في المسجد المركزي ببلدة روان جيما.

وأوضح أميمو مصطفى "وصل أفراد العصابة المسلحة على دراجات نارية وقد أشهروا أسلحتهم، وتوجهوا إلى المسجد مباشرة وبدؤوا في إطلاق النار علينا عشوائيا".

وأفاد شخص آخر بأن الهجوم وقع تقريبا الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفا أن هناك العديد من المصابين.

يذكر أن العصابات المدججة بالسلاح عاثت فسادا في شمال غربي نيجيريا خلال العامين الماضيين، فخطفت الآلاف وقتلت المئات، وجعلت السير على الطرق أمرا في غاية الخطر في بعض المناطق.

وكان الجيش قد أمر سكان زمفرة وولايتين أخريين الأسبوع الماضي بمغادرة مناطق الغابات قبيل حملة قصف تستهدف العصابات والإرهابيين.