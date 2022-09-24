وزير الخارجية الصيني: أي تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلات التاريخ

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي -اليوم السبت- إن أي تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلات التاريخ، وشدد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توترا شديدا بسبب الدعم الأميركي لتايبيه.

وأضاف وانغ -في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- أن بلاده ستواصل العمل من أجل إعادة التوحيد السلمي وبذل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وتابع أن الصين تكافح ما وصفها بالأنشطة الانفصالية التايوانية، وأن الشعب الصيني سيتصدى لأي خطة للتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

كما قال وزير الخارجية الصيني إن مبدأ الصين الواحدة أصبح قاعدة أساسية في العلاقات الدولية.

وكانت الخارجية الصينية قالت -في وقت سابق اليوم السبت- إن العلاقات بين بكين وواشنطن تمر بمنعطف حرج، وإن عليهما وضع مسؤوليتهما تجاه العالم بالاعتبار.

وأضافت أن الوزير وانغ يي أكد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الصينية.

وفي كلمته بنيويورك، تطرق وانغ إلى بعض القضايا الدولية، وشدد على أهمية دور الصين عالميا.

وقال الوزير الصيني إن بلاده تؤيد كل الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

ودعا وانغ إلى تسوية الخلافات بالطرق السلمية ورفض الحرب، قائلا إنه لا يوجد بلد فوق آخر ولا ينبغي لأي دولة أن تسيء استخدام سلطتها للتنمر على دول أخرى.

كما قال وزير الخارجية الصيني إنه يتعين عدم استخدام الديمقراطية وحقوق الإنسان أسلحة لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار إلى أن الصين شريك تجاري رئيسي لأكثر من 130 دولة، وأنها المحرك الرئيسي لاقتصاد العالم، موضحا أن بلاده تسهم بنحو 30% من النمو الاقتصادي العالمي السنوي.