بايدن يعلن إنهاء تصنيف أفغانستان حليفا رئيسيا لأميركا من خارج الناتو

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء تصنيف أفغانستان حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشار بايدن في مذكرة إلى وزير خارجيته أنتوني بلينكن إلى أن قراره يندرج في إطار قانوني المساعدات الأجنبية ومراقبة تصدير الأسلحة.

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج حلف الناتو الذين لديهم علاقات عمل إستراتيجية مع الجيش الأميركي.