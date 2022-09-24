خلال لقائه وزراء خارجية عرب.. بلينكن يؤكد التزام واشنطن الدائم بالدفاع عن شركائها

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن واليمن، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، في نيويورك وذلك بدعوة من الوزير الأميركي.

وحسب بيان عربي أميركي مشترك، أكد بلينكن التزام بلاده الدائم بالدفاع عن شركائها، كما أكد اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وشدد البيان على ضرورة العمل على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية فقد أكد بلينكن أنه يعمل مع نظرائه العرب "معا لحل التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة، فنحن نحاول إحلال سلام دائم في اليمن، ومواجهة التحديات التي تفرضها إيران، ونتعامل مع انعدام الأمن الغذائي، بين جملة من القضايا الأخرى".

في السياق، ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري شارك في الاجتماع الذي عقده بلينكن مع نظرائه العرب، وذلك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الموقف المصري إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام، والأزمة في سوريا، فضلا عن الملف اليمني وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي.