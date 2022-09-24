أنقرة تكشف عن جديد المحادثات مع واشنطن بشأن الحصول على مقاتلات إف-16

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن المباحثات مع واشنطن بخصوص الحصول على مقاتلات "إف-16" (F-16) تجري بشكل طبيعي، وذلك بعد أشهر من الغموض بشأن مصير الصفقة.

وفي حديثه للصحفيين الجمعة بالبيت التركي بمدينة نيويورك -التي يزورها للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- أضاف جاويش أوغلو "بالطبع توجد أصوات في الكونغرس (الأميركي) دفعت الجميع للتساؤل عما إن كان سيتم فرض عوائق أو شروط، لكن المحادثات الفنية تجري بشكل طبيعي".

وأكد أن الإدارة الأميركية عازمة على مواصلة المحادثات بشأن مقاتلات "إف-16″، وأشار إلى أن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أكد له ذلك خلال لقائهما الثنائي الثلاثاء الماضي.

وقبل يومين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرويترز إنه تلقى ردودا "إيجابية" من عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي التقاهما في نيويورك بشأن دعمهما المحتمل لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا.

وقال أردوغان للوكالة في الأمم المتحدة قبل اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إنهم يتحدثون بشكل إيجابي".

وقدمت تركيا للولايات المتحدة طلبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 من صنع شركة لوكهيد مارتن، ونحو 80 قطعة غيار لتحديث طائرات موجودة لديها بالفعل.

وثارت انتقادات تجاه تركيا داخل الكونغرس الأميركي على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع "إس-400" (S400)، مما أدى إلى فرض عقوبات أميركية تركيا وإبعادها عن برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35".