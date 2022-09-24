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تحذير أميركي لكوريا الشمالية من تجربة نووية محتملة

North Korean leader Kim Jong Un walks away from what state media report is a "new type" of intercontinental ballistic missile (ICBM)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (وسط) أمام "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (رويترز)
24/9/2022

قال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية أمس الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية أثناء زيارة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كانت بيونغ يانغ تستعد لمثل هذه التجربة.

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه عواقب وخيمة إذا اختارت القيام بهذه التجربة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وردا على سؤال بشأن إمكانية إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أثناء زيارة هاريس لليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، قال المسؤول "هذا ممكن، وقد قلنا في السابق إن كوريا الشمالية تُعد لإجراء تجربة نووية".

وتقوم نائبة الرئيس الأميركي بزيارة تستمر 4 أيام لليابان بدءا من الاثنين المقبل، وتترأس وفدا رئاسيا لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وتصل هاريس إلى كوريا الجنوبية الخميس المقبل للاجتماع مع الرئيس يون سوك يول، حسب ما قاله المسؤول الأميركي.

المصدر : الألمانية