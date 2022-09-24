انطلقت في 250 مدينة ألمانية.. عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرات لحماية المناخ

شارك عشرات الآلاف في مظاهرات عمت نحو 250 مدينة ألمانية، بينها العاصمة برلين، من أجل المناخ والمطالبة بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.

ودعت المظاهرات -التي نظمتها حركة "أيام جمعة من أجل المستقبل"- إلى إقرار صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للتوسع الشامل في الطاقة المتجددة و"لحماية اجتماعية للمناخ".

كما طالبوا بإعفاء البلدان الفقيرة من الديون، وإتاحة الوصول الدائم الشامل إلى الطاقة بأسعار معقولة.

ونظمت مسيرة في برلين، حيث قالت الشرطة إن أكثر من 20 ألف شخص تجمعوا في منتزه المعاقين بالقرب من الحي الحكومي، كما شارك الآلاف في تجمعات مماثلة في هامبورغ والمدن الكبرى.

وخطط المنظمون لإقامة الاحتجاجات في أكثر من 250 مدينة بجميع أنحاء ألمانيا، وقد حظيت الدعوة بدعم العديد من جمعيات حماية الطبيعة والبيئة، كما نزل المتظاهرون إلى الشوارع في العديد من البلدان الأخرى.

وكانت هذه هي الدعوة رقم 11 التي توجهها الحركة للاحتجاج العالمي منذ إنشائها عام 2018.

ويطالب حماة المناخ بوضع حد للوقود الأحفوري، والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن "تحول ملائم في وسائل المرور".