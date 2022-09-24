المستشار الألماني يبدأ من السعودية جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر

بدأ المستشار الألماني أولاف شولتز -اليوم السبت- من السعودية جولة خليجية تستغرق 3 أيام، وتشمل أيضا الإمارات وقطر، ويبحث فيها عدة ملفات من بينها التعاون في مجال الطاقة.

وفي مستهل الجولة، التقى شولتز في مدينة جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويلتقي لاحقا الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتتناول المحادثات الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها أزمة الطاقة، واستقرار أسعار النفط، وانعكاسات الحرب الروسية على أوكرانيا، إضافة إلى الوضع في اليمن والملف النووي الإيراني.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني مساء اليوم السبت إلى الإمارات على أن يسافر بعد ذلك إلى قطر.