أطول رؤساء العالم بقاء في السلطة يترشح لولاية سادسة

أعلن الحزب الحاكم في غينيا الاستوائية بزعامة رئيس البلاد تيودورو أوبيانغ مباساوغو -أمس الجمعة- أن الرئيس سيرشح نفسه مرة أخرى لولاية سادسة في الانتخابات التي ستجرى في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، علما بأن أوبيانغ مباساوغو هو أطول رؤساء العالم الحاليين بقاء في السلطة.

وتولى أوبيانغ مباساوغو (80 عاما) الحكم عام 1979، عقب الانقلاب على عمه فرانسيسكو ماسياس نغيما الذي حكم غينيا الاستوائية منذ استقلالها عن إسبانيا عام 1968.

وقال تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي نجل الرئيس ونائبه، على حسابه في تويتر أمس الجمعة باللغة الإسبانية، "بسبب شعبيته وأسلوب قيادته وخبرته السياسية، قررت اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي بالإجماع ترشيح الأخ المناضل أوبيانغ مباساوغو للانتخابات الرئاسية المقررة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني".

Por su carisma, liderazgo y experiencia politica, la Junta Ejecutiva del PDGE ha elegido por unanimidad al Hermano Militante Teodoro Obiang NGUEMA MBASOGO como el candidato que representará al partido en las presidenciales del próximo 20 de noviembre — teddy nguema (@teonguema) September 23, 2022

ويقود أوبيانغ الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية الذي يمتلك 99 مقعدا من أصل 100 في مجلس النواب المنتهية ولايته، وكامل المقاعد السبعين في مجلس الشيوخ.

ويحمل رئيس غينيا الاستوائية الرقم القياسي في موسوعة غينيس لأطول رؤساء العالم الحاليين بقاء في السلطة، وذلك منذ 24 أبريل/نيسان 2016، وتضيف الموسوعة في موقعها أن أوبيانغ مباساوغو يحكم البلاد بسلطة مطلقة عبر انتخابات تقول المعارضة إن نتائجها متحكَّم فيها.

وتقول منظمات حقوقية إن حكم أوبيانغ اتسم بتعذيب المعارضين السياسيين والانتخابات الصورية والفساد، وهو ما ينفيه رئيس غينيا الاستوائية، وهي دولة في وسط أفريقيا، عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتشكل إيرادات النفط والغاز 3 أرباع عائدات خزينتها.