وسط توتر بشأن تايوان.. لقاء بين وزيري خارجية الولايات المتحدة والصين

يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي اليوم الجمعة في نيويورك، وسط توترات شديدة بشأن ملف تايوان.

وسيجتمع بلينكن ووانغ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن ذلك جزء من جهود واشنطن المستمرة "للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بمسؤولية".

ويأتي الاجتماع بعد أيام من قول بايدن إن "القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني"، مما أثار رد فعل غاضبا من الصين التي قالت إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى من يسعون إلى استقلال تايوان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى وانغ بوزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، مهندس العلاقات الأميركية مع الصين الشيوعية، وقال إن "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان هو طموح الصين.

ومع ذلك، قال إن احتمال التوصل إلى حل سلمي قد تضاءل بسبب تزايد "تفشي" مشاعر الاستقلال التايوانية واستحضر المثل الصيني "من الأفضل أن تفقد ألف جندي على أن تفقد شبرا واحدا من الأرض".

وقال وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية "هذه هي إرادة وعزم الشعب الصيني".