لمواجهة الصعود الصيني.. البنتاغون يتعاون مع الهند لتطوير صناعاتها الدفاعية

أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -أمس الخميس- أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند في تطوير طائرات مسيّرة وتصديرها إلى دول أخرى في المنطقة، لمواجهة صعود الصين.

وقال إيلي راتنر مساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن منطقة المحيطين الهندي والهادي لعدد قليل من الصحفيين والخبراء، إن الهند الراغبة في تنويع أسلحتها التي لا يزال معظمها روسي الصنع، تسعى أيضا لتطوير صناعتها الدفاعية و"نريد دعم الهند على هاتين الجبهتين".

وأضاف راتنر "يعني ذلك عمليا أننا سنتعاون بشكل وثيق مع الهند للإنتاج المشترك وتطوير القدرات التي ستلبي أهداف تحديث دفاعها"، مشيرا إلى أن الهند يمكنها بعد ذلك "التصدير إلى شركائنا في المنطقة، بما في ذلك جنوب آسيا وجنوب شرقها، بأسعار معقولة".

وألمح خصوصا إلى إمكانية التعاون في تطوير طائرات مسيّرة وأنظمة مضادة لها.

ويدرس البنتاغون الإنتاج المشترك مع الهند على المدى القصير والمتوسط لـ"قدرات رئيسية" لم يحددها. وتابع المسؤول الأميركي "نجري نقاشات جيدة مع نظرائنا الهنود على أعلى مستوى… ونأمل أن نعلن المزيد قريبا".

وطالما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والهند صعبة، لكن المخاوف المشتركة بشأن الصين قرّبتهما في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي عام 2016، صنفت الولايات المتحدة الهند "شريكا دفاعيا رئيسيا"، وأبرم البلدان منذ ذلك الوقت سلسلة من الاتفاقات لتسهيل نقل الأسلحة المتقدمة وتعميق التعاون العسكري.