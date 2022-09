في ظل التوترات العالمية.. حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان تصل إلى كوريا الجنوبية

قال مسؤولون أميركيون إن حاملة طائرات أميركية وصلت إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ حوالي 4 سنوات، ومن المقرر أن تنضم إلى سفن عسكرية أخرى في استعراض للقوة يهدف إلى إرسال رسالة لكوريا الشمالية.

ورست حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" (USS Ronald Reagan) وسفن من المجموعة القتالية المرافقة لها في قاعدة بحرية بمدينة بوسان الساحلية الجنوبية.

Spent the morning on board the USS Ronald Reagan. No specific references at a press conference to potential flashpoints – N Korea and Taiwan Strait – but Strike Group Commander Rear Admiral Donnelly said joint drills with ROK Navy ensured interoperability to “face any threat” pic.twitter.com/urzqWt7lMu

ويمثل وصول الحاملة الأميركية رونالد ريغان -التي يبلغ طولها ألف قدم- أهم عملية انتشار حتى الآن في ظل اتجاه جديد لوجود المزيد من "الأصول الإستراتيجية" الأميركية في المنطقة لردع كوريا الشمالية.

وقال قائد المجموعة القتالية الأميرال مايكل دونيلي للصحفيين على متن السفينة إن الزيارة كانت مخططة منذ فترة طويلة وتهدف إلى بناء علاقات مع الحلفاء في كوريا الجنوبية وتعزيز العمل المشترك بين القوات البحرية.

وردا على سؤال حول أي إشارة إلى كوريا الشمالية قال "نترك رسائل للدبلوماسيين"، لكنه أضاف أن التدريبات المشتركة مصممة لضمان قدرة الحلفاء على الرد على التهديدات في أي مكان وفي أي وقت. وأضاف "إنها فرصة لنا لممارسة التكتيكات والعمليات".

وحث الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول على إجراء المزيد من التدريبات المشتركة وغيرها من العروض العسكرية للقوة كتحذير لكوريا الشمالية، التي أجرت هذا العام عددا قياسيا من التجارب الصاروخية بعد أن أخفقت المحادثات في إقناعها بإنهاء تطوير أسلحتها النووية وصواريخها.

Toured the USS Ronald Reagan just hours after the nuclear-powered aircraft carrier arrived in Busan, South Korea, the first such visit since 2018. Washington and Seoul say it is a sign of their commitment to deterring North Korea https://t.co/4GvEM7IrGK pic.twitter.com/sCPX5zl3Zd

— Josh Smith (@joshjonsmith) September 23, 2022