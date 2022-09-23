أفغانستان.. 19 قتيلا في تفجير مسجد وزير أكبر بالمنطقة الخضراء في كابل

قال مصدر حكومي أفغاني للجزيرة إن عدد ضحايا تفجير مسجد وزير أكبر خان في المنطقة الخضراء بالعاصمة كابل اليوم الخميس ارتفع إلى 19 قتيلا و42 جريحا.

وطالب متحدث باسم الحكومة الأفغانية الشعب بالوقوف مع الحكومة حتى القضاء على من سماهم المجرمين أو اعتقالهم.

وكان متحدث باسم الشرطة قال إن التفجير تزامن مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن جميع الضحايا من المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل الجزيرة إن التفجير وقع فورا بعد خروج المصلين من صلاة الجمعة عند الباب الرئيسي للمسجد، وأضاف أنه شاهد أعمدة الدخان وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل الضحايا.

وأوضح المراسل أن التفجير وقع رغم الإجراءات الأمنية المشددة حول المسجد.

ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعضها.