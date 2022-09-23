رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن: نتعرض لضغوط لتمديد الهدنة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن حكومته تتعرض لضغوط من أجل استمرار الهدنة وإنها تأخذها بعين الاعتبار لأسباب إنسانية.

وأضاف العليمي في ندوة نظمها مركز الشرق الأوسط أن الهدنة مهددة بسبب رفض الحوثيين الإيفاء بالشروط، وأشار أن المهمة الرئيسية اليوم للمجلس الرئاسي هي البحث عن القواسم المشتركة وتأجيل أي خلافات.

وأكد العليمي، في الندوة على ضرورة استعادة الدولة قبل الحديث عن التصورات التي يمكن أن تكون موجودة عند أي من الأطراف والمكونات السياسية.

وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون على تمديد للهدنة الأممية التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي، وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويدور النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وبين قوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب في مقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

ويتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، في حين يحتاج آلاف -بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين- إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.