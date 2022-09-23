العراق.. الخزعلي ينفي تشكيل وفد للقاء الصدر والكاظمي يدعو لجولة حوار ثالثة

قال قيس الخزعلي الأمين العام لما يسمى "عصائب أهل الحق" في العراق، أمس الخميس، إن الإطار التنسيقي منفتح تماما مع كل ما يريده التيار الصدري للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر طويلة.

وأضاف الخزعلي أن الإطار التنسيقي مستعد للتعامل مع ما وصفها بالمطالب المنطقية لحل الأزمة.

ووصف الحديث عن تشكيل وفد للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل الأزمة بأنه شائعة.

وفي نفس الإطار، أوضح الأمين العام لعصائب أهل الحق أنه بالنسبة للإطار التنسيقي لا فرصة لولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عام وتصدرها التيار الصدري، دخل العراق أزمة سياسية حادة، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة. ومؤخرا انتقل الصراع إلى الشارع داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، حيث قتل العشرات في اشتباكات مسلحة بين أنصار التيار الصدري وبعض الفصائل الموالية للإطار التنسيقي.

جولة ثالثة

من جانبه، دعا رئيس الحكومة القوى السياسية التي تختلف معه إلى تصفية هذه الخلافات بعيدا عن مصالح الشعب.

وقال الكاظمي -في تصريحات للتلفزيون- إن هناك من يتمنى فشل الحكومة فشلا كاملا بسبب خلافات شخصية معه.

وأشار إلى أنه سيدعو القوى السياسية إلى جولة حوار وطني ثالثة بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة التي تمر فيها البلاد.

في سياق آخر، أشار الكاظمي إلى نجاح بلاده في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران، وقال إن ذلك دفع دولا أخرى لإعادة علاقاتها معها بناء على هذا التقارب، وفق تعبيره.