نصب "كهرمانة".. أشهر معالم بغداد مهدد بالتشويه ويثير جدلا لسوء الصيانة

أثارت أعمال الصيانة لنصب كهرمانة أشهر معالم بغداد؛ جدلا واسعا واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن الأعمال تجري بشكل عشوائي بدون مراعاة قيمة المعلم وعراقته.

وعبّر مدونون ونشطاء عن غضبهم من مد أنابيب جديدة داخل الجرار المحيطة بالنصب لإيصال المياه إلى نافوراتها بطريقة بدائية وسيئة ولا تتناسب مع قيمة المعلم وعراقته ورمزيته، ما أدى إلى تخريب منظرها وفقدان المعلم لجماليته ورونقه، وفق قولهم.

واستهجن مدونون ما وصفوه بـ"التخريب المتعمّد لمعالم بغداد وطمس هوية عاصمة عمرها أكثر من ألف سنة"، متأسفين على الحال الذي وصلت إليه بغداد التي قالوا إنها لم تعد مدينة "ألف ليلة وليلة"، فضلا عن تجريد المعلم من لمسات نحّاته العراقي الشهير محمد غني حكمت.

جريمة تخريب نصب مهم ومحمود وغني وحكيم ويمثل رمزا من ألمع رموز بغداد ولياليها التي زادت على الألف بليلة بهذه الطريقة الفجة والجاهلة يستلزمُ عقوبة لا تقلّ عن صبّ الزيت المغلي على رؤوسِ مرتكبيها. pic.twitter.com/SsVwKaufVK — احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) September 20, 2022

وقال الإعلامي أحمد ملا طلال عبر حسابه في تويتر، "جريمة تخريب نصب مهم ومحمود وغني وحكيم ويمثل رمزا من ألمع رموز بغداد ولياليها التي زادت على الألف ليلة، بهذه الطريقة الفجة والجاهلة يستلزم عقوبة لا تقلّ عن صبّ الزيت المغلي على رؤوس مرتكبيها".

لا تفتهمون بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالرياضة ولا بالفن ولا عدكم ذوق إنتوا منين جايين من يا كوكب؟ إنتوا تحكمون بلد عمره 7000 سنة!!! والله وسفة#تشويه_كهرمانة pic.twitter.com/rmUwgQoLyb — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) September 20, 2022

وكتبت الإعلامية سجد الجبوري، "لا تفهمون في السياسة ولا بالاقتصاد ولا بالرياضة ولا بالفن ولا عدكم (عندكم) ذوق.. من أين أتيتم؟ من أي كوكب؟ أنتم تحكمون بلد عمره 7 آلاف سنة!!! والله واسفاه".

تخريب ممنهج لكل ما هو تاريخي لمسخ هوية #العراق وفرض أخرى دخيلة …

"بواري" كهرمانة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة!!! pic.twitter.com/DRGIVMFbD2 — د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) September 21, 2022

من جهته علّق الإعلامي زيد عبد الوهاب على الأمر بالقول "تخريب ممنهج لكل ما هو تاريخي لمسح هوية العراق وفرض أخرى دخيلة.. كهرمانة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

دمج بين الموروث والحداثة.

كهرمانة والاربعين بوري pic.twitter.com/pL8Pj80uEU — ناجي عسل (@NAJiassall) September 20, 2022

وقال المدوّن والناشط ناجي العسل ساخرا، "دمج بين الموروث والحداثة.. كهرمانة والأربعين بوري".

من جهتها، قالت أمانة بغداد في بيان رسمي بعد موجة غاضبة من الانتقادات، إن "الأنابيب التي تم مدها جاءت لتعويض الأنابيب السابقة وصيانة الجِرار التي تحطمت نتيجة حادث ارتطام إحدى العجلات بالنصب"، مضيفة أن "6 من الجرار تحطمت إلى جانب تعرض النصب للاهتزاز، وأضرار أخرى بأنابيب توزيع المياه".

ويعد نصب كهرمانة، واحدا من أشهر المعالم، ويتوسط العاصمة بغداد في منطقة السعدون، وأزيح الستار عنه عام 1971 بعد انتهاء النحّات العراقي محمد غني حكمت من صنعه.