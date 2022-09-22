أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس أن التكتل يعد لعقوبات جديدة على موسكو، مضيفا أن دول الاتحاد تسعى لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ردا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في بلاده.

وأوضح بوريل -خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك- أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يدرسون حزمة سابعة من العقوبات التي ستؤثر على أجزاء جديدة من الاقتصاد الروسي، دون الكشف عن التفاصيل.

وبحسب موقع بوليتيكو الأميركي، فإن خطة العقوبات الأوروبية تشمل الحد من أسعار النفط الروسي، وحظر استيراد السلع الكمالية الروسية، ومن المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي تفاصيل هذه العقوبات غدا الجمعة.

ومنذ إعلان موسكو حربها على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، سارعت الدول الغربية لفرض أوسع حزمة من العقوبات على روسيا، مما جعلها تتصدر بلدان العالم من حيث عدد القيود المفروضة عليها.

وأصبحت روسيا رائدة العالم من حيث عدد العقوبات المفروضة عليها، متجاوزة إيران، وبحلول 22 مارس/آذار الماضي بلغ عدد الأفراد والكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات 7116، وشملت العقوبات على روسيا جميع المجالات بما فيها الاقتصادية والثقافية والرياضية.





وهذه قائمة بأبرز تلك العقوبات:

مع بداية الحرب، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده بالتعاون مع حلفائها سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية، التي تستخدم في الصناعات العسكرية.

وتنوعت العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، وتاليا أبرز العقوبات: