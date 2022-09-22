عاجل | منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: تلويح روسيا باستخدام الأسلحة النووية أمر غير مسؤول
22/9/2022-|آخر تحديث: 22/9/202204:12 PM (مكة المكرمة)
منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: تلويح روسيا باستخدام الأسلحة النووية أمر غير مسؤول
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المصدر : الجزيرة