عاجل | منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: تلويح روسيا باستخدام الأسلحة النووية أمر غير مسؤول

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: تلويح روسيا باستخدام الأسلحة النووية أمر غير مسؤول

جون كيربي للجزيرة: حرب روسيا على أوكرانيا يجب أن تتوقف الآن ومستمرون في دعم كييف

جون كيربي للجزيرة: سنعمل على ضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه من أجل الدفاع عن أرضها وسيادتها

جون كيربي للجزيرة: روسيا تتصرف الآن من موقع ضعف لأنها خسرت الكثير على أرض المعركة

جون كيربي للجزيرة: لن نعترف بشرعية ما يحدث من استفتاءات على الأراضي الأوكرانية

جون كيربي للجزيرة: استفتاءات العار على الأراضي الأوكرانية تدل بشكل واضح على أن بوتين يعاني في الحرب

جون كيربي للجزيرة: نحن أبعد ما يكون من الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران