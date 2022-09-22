عاجل | رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية
22/9/2022-|آخر تحديث: 22/9/202202:20 AM (مكة المكرمة)
عاجل | رئيس الوزراء اللبناني: لبنان مصمم على حماية خيرات شعبه وصيانة موارده الوطنية
عاجل | رئيس الوزراء اللبناني: نؤكد تمسكنا بسيادة لبنان وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية
عاجل | رئيس الوزراء اللبناني: نواجه أسوأ أزمة في تاريخنا وأتعهد بالسير قدما بكل الإصلاحات للخروج منها
عاجل | رئيس الوزراء اللبناني: نقترب من إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية
المصدر : الجزيرة