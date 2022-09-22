تراس تدرس نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس المحتلة

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد نظيرته البريطانية ليز تراس على إعلانها التفكير جديا في نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس (المحتلة).

وقال لبيد -في تغريدة له على تويتر- إنه يشكر "الصديقة العزيزة" (تراس) على الاهتمام بنقل السفارة البريطانية إلى القدس.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية التقى تراس على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال إنهما ناقشا تعميق العلاقات في مجالات التجارة والابتكار والأمن.

ووصف لبيد نظيرته البريطانية بصديق حقيقي لإسرائيل، مشيرا إلى أنهما سيجعلان التحالف بين المملكة المتحدة وإسرائيل أقوى.

وكانت صحيفة تلغراف البريطانية نقلت -عن المتحدثة باسم الحكومة- أن تراس تراجع موقع السفارة الحالي في تل أبيب.

وكانت تراس قدمت تعهدا أثناء توليها الخارجية بمراجعة موقع السفارة، وذلك في رسالة إلى "أصدقاء إسرائيل" من حزب المحافظين خلال منافستها على قيادة الحزب.

وفي 14 مايو/أيار 2018، افتتحت الولايات المتحدة مقر سفارتها الجديد لدى إسرائيل، بعد نقله من تل أبيب إلى حي أرنونا بالشق الغربي للمدينة المقدسة المحتلة.