عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: حزمة أسلحة جديدة ستصل إلى أوكرانيا ولن نتوقف حتى تنتصر

عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: المملكة المتحدة لا يمكن أن تعتمد على من يسعى لاستخدام الاقتصاد العالمي كسلاح

عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: ندخل الآن حقبة جديدة تتطلب منا الدفاع عن المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة

عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: الدول الاستبدادية تقوض استقرار العالم وتهدم الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة

عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: المبادئ التي تشكل أساس الأمم المتحدة تتعرض للتصدع اليوم