عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: حزمة أسلحة جديدة ستصل إلى أوكرانيا ولن نتوقف حتى تنتصر
22/9/2022-|آخر تحديث: 22/9/202204:19 AM (مكة المكرمة)
عاجل | رئيسة الوزراء البريطانية: حزمة أسلحة جديدة ستصل إلى أوكرانيا ولن نتوقف حتى تنتصر
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المصدر : الجزيرة