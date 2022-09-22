دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة -بُثت عبر الفيديو- إلى فرض "عقاب عادل" ضد روسيا بسبب حربها على بلاده.

وقال زيلينسكي -الزعيم الوحيد الذي سمحت له الأمم المتحدة هذا العام بإلقاء خطابه عبر الفيديو- "لقد ارتُكبت جريمة ضد أوكرانيا ونحن نطالب بالقصاص العادل من روسيا".

وفي كلمته، حدد زيلينسكي ما قال إنها 5 شروط غير قابلة للتفاوض من أجل السلام. وتضمنت هذه الشروط معاقبة روسيا على "عدوانها"، وإعادة الأمن لأوكرانيا، وسلامة أراضيها، وضمانات أمنية.

وفي خطابه الذي قوبل بتصفيق حارّ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، شن زيلينسكي هجوما عنيفا على روسيا بسبب الحرب، مضيفا "لن ندع هذا الكيان يسود علينا".

كما دعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمتها العدوانية ضدّ دولتنا".

وخلال كلمته تلك، كرّر الرئيس الأوكراني كلمة "عقاب" ما لا يقل عن 15 مرة. كما طالب بإنشاء صندوق تعويضات لأوكرانيا، وشدّد كذلك على ضرورة تجريد روسيا من حقّ النقض (فيتو) الذي تتمتّع به في مجلس الأمن الدولي.

صيغة السلام الأوكرانية

وتحدث زيلينسكي عما وصفه بصيغة السلام الأوكرانية، قائلا إنه يستبعد التوصل إلى تسوية مع روسيا تخرج عن "نطاق صيغة السلام الأوكرانية".

وأشار إلى أن عناصر صيغة السلام الأوكرانية هي معاقبة روسيا وحماية الحق في الحياة وتحقيق السلام الإقليمي والضمانات والإصرار المتمثل في "عزمنا على خوض المعارك وعزم العالم على الاتحاد".

وأضاف أنه لدينا مقترحات من أجل عقد معاهدة ثنائية وأخرى متعددة الأقطاب من أجل تحقيق السلام، مشيرا إلى أن "وقف التجارة والمعاملات مع الطرف المعتدي هما جزءان من صيغة السلام المنشودة".