أردوغان يعلن تبادل 200 أسير بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء عملية تبادل 200 أسير حرب، بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر أردوغان -في تصريح للصحفيين في البيت التركي بنيويورك- أن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين. وأضاف أردوغان أن جهود إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا مستمرة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره نظيريه الروسي والأوكراني على إتاحة الإمكانية لتبادل الأسرى، وقال: أود أيضًا أن أشكر كل زملائنا الذين بذلوا جهدًا في هذه العملية.

روسيا تفرج عن أسرى حرب بوساطة سعودية

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت اليوم الأربعاء عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة، مضيفة أن "الجهات المعنية في المملكة قامت بتسلمهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".

ولم تحدد الوزارة هوية هؤلاء، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول سعودي أن من بينهم 5 بريطانيين وأميركيين، إضافة إلى شخص واحد من كل من المغرب وكرواتيا والسويد.

أما وكالة رويترز فقالت إنها لم تتأكد على الفور من تحديد إذا كانت مجموعة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم تضم ​​البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي المولد إبراهيم سعدون الذين تم القبض عليهم في وقت سابق هذا العام وحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، وهي من ضمن من يقاتلون بالوكالة عن روسيا في شرق أوكرانيا.

تركيا قلقة من استفتاءات مزمعة بمناطق أوكرانية

من ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء الاستفتاءات المزمع إجراؤها في بعض المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، قالت فيه "قلقون من مساعي إجراء استفتاءات أحادية الجانب في أجزاء من أوكرانيا تحت السيطرة الروسية".

وأضافت لن يعترف المجتمع الدولي بمحاولات فرض الأمر الواقع غير المشروعة هذه، بل على العكس ستصعب جهود إحياء العملية الدبلوماسية وتتسبب في تعميق عدم الاستقرار.

وجددت الوزارة دعم تركيا لوحدة تراب أوكرانيا وسيادتها واستقلالها منذ الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وأكدت استعداد تركيا لتقديم أي مساهمة لازمة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة من خلال المفاوضات السلمية.

والثلاثاء، أعلن ممثلو مقاطعات لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا المدعومة من موسكو عزمهم على تنظيم استفتاءات للانضمام إلى روسيا في الأيام القادمة.