ترافقه رياح سرعتها 215 كلم/ساعة.. الإعصار فيونا يتقدم نحو برمودا بعدما عاث خرابا بالكاريبي

يتحضر أرخبيل برمودا البريطاني البالغ عدد سكانه نحو 64 ألف شخص لوصول الإعصار القوي "فيونا" في وقت متأخر من اليوم الخميس؛ ترافقه رياح بلغت سرعتها 215 كلم/الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير ومقرّه ميامي.

وكان الإعصار عاث خرابا في منطقة البحر الكاريبي، ولا سيّما في بورتوريكو حيث خلّف أضرارًا كبيرة وقطع الماء والكهرباء عن الغالبية العظمى من السكان.

وفي واشنطن، طلبت وزارة الخارجية من الأميركيين الراغبين بالسفر من برمودا وإليها إعادة النظر في قرارهم السفر إلى الأرخبيل والاستعجال في مغادرته.

وقالت الوزارة إنّه "يتعيّن على المواطنين الأميركيين الموجودين في برمودا الذين يرغبون في مغادرة الجزيرة أن يفعلوا ذلك الآن قبل أن يصل الإعصار فيونا".

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة -أمس الأربعاء- إن الإعصار يقع حاليا على بعد 1215 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من برمودا.

وازدادت شدّة فيونا ليلة الأربعاء لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من 5 فئات تصاعدية.

وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 215 كيلومترا في الساعة.

ويواصل الإعصار ابتعاده عن جزر توركس وكايكوس التي ضربها الثلاثاء. وبالإضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة التي تسبّب بها في منطقة الكاريبي، خلّف الإعصار 4 قتلى في بورتوريكو وقتيلين في جمهورية الدومينيكان وقتيلًا في غوادالوب.