كوريا الشمالية تنفي بيع روسيا أسلحة وتطالب واشنطن بـ "التزام الصمت"

نفت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، الاتهامات التي وجهتها إليها واشنطن بشأن بيع أسلحة وذخائر إلى روسيا، قائلة إنها لا تخطط للقيام بذلك في المستقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيان.

ونقلت الوكالة عن نائب المدير العام لمكتب العتاد بوزارة الدفاع الوطني -في بيان- دون ذكر اسمه "تحدثت الولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية، الآونة الأخيرة، عن انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونشروا شائعة عن اتفاقات أسلحة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

وأضاف المصدر الكوري الشمالي "لم نصدر أبدا أسلحة أو ذخيرة إلى روسيا من قبل ولا نعتزم فعل ذلك".

وكان فيدنت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ذكر في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري أن موسكو "بصدد شراء ملايين الصواريخ والدروع المضادة للمدفعية من بيونغ يانغ لاستخدامها في أوكرانيا".

ومن جانبه قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي إنه لا توجد أي مؤشرات على أن هذه الصفقة اكتملت "وقطعا لا توجد مؤشرات على أن هذه الأسلحة تستخدم في أوكرانيا" ووصف الأمر بأنه "صفقة شراء محتملة".

وقد أنذر بيان كوريا الشمالية الولايات المتحدة "بالتزام الصمت" والكف عن نشر مثل هذه "الشائعات" التي تهدف على ما يبدو إلى "تشويه صورة البلاد".