انطلقوا من لبنان باتجاه قبرص.. مصرع عشرات المهاجرين غرقا قبالة طرطوس السورية

أفادت وزارة الصحة السورية بأن 34 شخصا لقوا حتفهم اليوم الخميس نتيجة غرق زورق يقلهم قبالة سواحل مدينة طرطوس، في حين جرى إنقاذ آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الوزارة أن 20 شخصا ممن جرى إنقاذهم نقلوا إلى مستشفى الباسل في طرطوس، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وقال المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي إن عمليات البحث تجري في ظروف صعبة بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية.

وبحسب أقوال أحد الناجين، فإن الزورق -الذي كان يحمل على متنه 150 مهاجرا من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية- انطلق من شمال لبنان قبل عدة أيام بقصد الهجرة إلى قبرص التركية.

ونشر ناشطون سوريون مقاطع فيديو تظهر استمرار عملية نقل وإنقاذ الضحايا، وأظهر مقطع مصور متداول تكدس جثث الغرقى.

وكان الجيش اللبناني أعلن أمس الأربعاء أنه أنقذ 55 شخصا كانوا على متن قارب معطل في المياه الإقليمية للبلاد.

وفي 13 سبتمبر/أيلول الجاري أعلن جهاز خفر السواحل التركي مقتل 6 مهاجرين -بينهم طفلان- في عرض بحر إيجة، فيما جرى إنقاذ 73 آخرين كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا بعدما انطلقوا من طرابلس شمالي لبنان.

وأعلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها أحبطت محاولات هجرة غير نظامية عبر البحر، وانتهت بعض محاولات الهجرة من لبنان بغرق القوارب ووفاة عدد ممن كانوا على متنها.