اعتذار وتأجيل الاتهام.. ملامح تسوية بين عمران خان وقضاة باكستان

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن موكله قدّم اليوم الخميس اعتذارا في قضية "ازدراء المحكمة"، في خطوة يأمل منها أن تمنع تجريده من الأهلية للعمل السياسي.

وقال المحامي فيصل تشاودري إن المحكمة أرجأت إصدار لائحة الاتهام بحق خان، وطلبت منه تقديم اعتذار كتابي غير مشروط بحلول الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح تشاودري لرويترز أن "المحكمة تقدر هذه اللفتة"، مضيفا أن التهم ستسقط في الغالب بعد الاعتذار.

وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة نسخة مكتوبة من حكمها في الوقت المقرر. وقال تشاودري "سنعد ونقدم اعتذارا مكتوبا غير مشروط كما طلبت المحكمة".

وأوضح حامد خان -وهو محام آخر لرئيس الوزراء السابق- أن موكله أعرب عن أسفه عن تصريحاته وأبدى ندمه اليوم الخميس أمام لجنة مؤلفة من 5 قضاة بمحكمة إسلام آباد العليا، برئاسة كبير القضاة "أثر مين الله".

وتتعلق التهم بخطاب ألقاه خان قيل إنه هدد فيه مسؤولين في الشرطة والقضاء الشهر الماضي بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد مساعديه المقربين في قضية تحريض.





وفي هذا الخطاب، اتهم خان علنا القاضية زيبا تشودري بالتستر على اثنين من ضباط جهاز الشرطة متورطَين في تعذيب مساعده "شهباز غل".

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا لائحة اتهام ضد خان، وهي خطوة قد تؤدي إلى استبعاده من ممارسة العمل السياسي في حالة إدانته، حيث يتم استبعاد أي سياسي مدان لـ5 سنوات على الأقل بموجب القوانين الباكستانية.

ويواجه نجم الكريكيت -الذي تحول إلى سياسي- سلسلة من المشاكل القانونية واتهامات في قضايا أخرى؛ بينها تلقي أموال ودعم مالي من خارج باكستان بطريقة غير شرعية.

ومنذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت حول الثقة في أبريل/نيسان الماضي على أيدي المعارضة، يقود خان المظاهرات للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم قائلا إن الانتخابات ستُجرى في الوقت المقرر العام المقبل.