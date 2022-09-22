تستعد إسرائيل لإمكانية زيادة عدد المهاجرين اليهود من روسيا إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية لتعزيز قواته في أوكرانيا، وهو القرار الذي دفع عددا من الروس إلى محاولة مغادرة البلاد جوا وبرا، وفقا لتقارير صحفية.

وقالت وزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية بنينا تامانو شطا للموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت إن وزارتها ستجري في وقت لاحق اليوم الخميس مناقشة طارئة مع وزارات أخرى حول الهجرة من روسيا.

وأضافت أن هناك طلبا متزايدا على الهجرة من روسيا، وأن السلطات الإسرائيلية تعمل كل ما في وسعها لمساعدة الراغبين في الوصول إلى إسرائيل بموجب ما يسمى قانون العودة، لكنها أشارت إلى أن عدد الرحلات الجوية القادمة من روسيا لم يرتفع رغم ازدياد الطلب.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى حدوث ارتفاع في أسعار تذاكر السفر من روسيا إلى إسرائيل، حيث وصل سعر تذكرة الطيران من موسكو إلى تل أبيب في رحلة غير مباشرة إلى 23 ألف شيكل (6700 دولار).

وذكرت الصحيفة أن الأسعار ارتفعت إلى أكثر من 5 آلاف دولار في اتجاه واحد حتى إلى الوجهات الأقرب إلى روسيا، وتم بيع جميع التذاكر للأيام القليلة المقبلة تقريبا بالكامل.

وأوضحت أن شركة إلعال تسيّر حاليا رحلات مباشرة إلى إسرائيل من موسكو، وإلى جانب ذلك تقوم شركة روسية أيضا بتشغيل رحلات جوية مباشرة إلى إسرائيل.

يشار إلى أن عدد اليهود في روسيا يقدر بأكثر من 165 ألفا.

وعقب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالتعبئة الجزئية -في خطوة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية- كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط.