أردوغان: لوبيات تعرقل تعاون أنقرة وواشنطن في مجال الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العوائق المصطنعة أمام تعاون بلاده مع الولايات المتحدة في مجال الصناعات الدفاعية تؤثر سلبا على أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الأميركيين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ77 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح أردوغان أن العوائق التي تعرقل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين أنقرة وواشنطن ناجمة عن ضغوط بعض اللوبيات، وأن هذا الموقف المتحيز يضرّ بالمصالح الأميركية.

وفيما يخص العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، قال أردوغان إنه يريد زيادة كمية الغاز الذي تشتريه تركيا من الولايات المتحدة لكن بشروط أفضل في المرحلة المقبلة.

وأكد استعداد بلاده للتعاون في إيصال الغاز الأميركي المسال إلى دول المنطقة.

وقال أردوغان إن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 100 مليار دولار في وقت قصير، إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي على نحو صحيح.