28 مليونا شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث على شاشات "بي بي سي" في بريطانيا

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) إن 28 مليون بريطاني شاهدوا جنازة الملكة إليزابيث على شاشاتها في منازلهم، مما يجعلها واحدة من أكثر الأحداث مشاهدة منذ سنوات.

وأضافت الهيئة أن غالبية المشاهدين في بريطانيا تابعوا الجنازة على القناة التي تمولها الدولة.

وقالت إن 32.5 مليونا شاهدوا تغطيتها في مرحلة ما، وإن عدد مشاهديها بلغ ذروته عند 22.4 مليونا في الوقت الذي تم فيه نقل نعش الملكة في موكب من كنيسة ويستمنستر عبر وسط لندن.

وقالت "بي بي سي" إن عدد مشاهديها كان الأكبر منذ حفل ختام أولمبياد لندن 2012، وكان مماثلا لعدد من تابعوا جنازة الأميرة ديانا عام 1997.