أكدت السلطات الإيرانية أمس الثلاثاء سقوط 3 قتلى خلال اضطرابات شعبية تلت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل الشرطة، لكنها سعت إلى استبعاد أي مسؤولية لقوات الأمن عن ذلك بقولها إن قتل المحتجين كان "مريبا".

وقد تواصلت الاحتجاجات على مقتل أميني في عدة مدن من بينها العاصمة طهران، في وقت أعلنت فيه الشرطة اعتقال 22 متظاهرا، وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من رد الحكومة الإيرانية تجاه الاحتجاجات.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) الجمعة الماضي بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران بسبب "زيها غير المناسب"، الأمر الذي أثار غضبا في أنحاء البلاد واحتجاجات في العديد من المناطق.

واتسع نطاق الاحتجاجات أول أمس الاثنين، وكان أشدها في المناطق الكردية.

وقالت جماعة هنكاو الكردية لحقوق الإنسان إن 3 أشخاص قُتلوا هناك عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين.

ووفقا للمنظمة الحقوقية، فقد شهدت 13 مدينة كردية -بينها مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني- احتجاجات أول أمس الاثنين، وتم اعتقال 250 شخصا.

كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الشرطة أوقفت وفرّقت متظاهرين أول أمس الاثنين في طهران باستخدام الهراوات والغاز المدمع، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص رددوا هتافات مناوئة للسلطات، وأن بعض النساء "خلعن حجابهن".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات في العديد من المدن، ظهرت فيها نساء يلوحن بأغطية رؤوسهن إلى جانب متظاهرين يواجهون قوات الأمن.

في المقابل، اتهم محافظ طهران محسن منصوري عناصر أجنبية بإثارة العنف في العاصمة، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن منصوري قوله إنه تم اعتقال مواطني 3 دول أجنبية في تجمعات خلال الليل.

كما اتهم منصوري متظاهرين بمهاجمة الشرطة وتدمير ممتلكات عامة، مشيرا إلى أن حرق العلم الإيراني، وسكب الديزل على الطرقات، وإلقاء الحجارة ومهاجمة الشرطة، وإضرام النار في الدراجات النارية وصناديق القمامة، وإتلاف الممتلكات العامة، ليس من عمل الناس العاديين.

