انفصال الشرق والسلاح ومشاركة أميركا.. وزير خارجية روسيا يتحدث عن الحرب في أوكرانيا

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول عدة قضايا تتعلق بالحرب في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده ستحقق أهدافها من العملية العسكرية التي بدأتها في فبراير/شباط الماضي.

وفي مقابلة مع مجلة "نيوزويك" (Newsweek) قال لافروف إن روسيا اعترفت باستقلال جمهوريات دونباس ضمن الأطر المحددة في دساتيرها.

وشدد على أن مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون لها الحق في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وقال لافروف إن "لسكان الأراضي الأوكرانية المحررة الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم".

وأضاف الوزير الروسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها يغرقون أوكرانيا بالأسلحة ويطيلون أمد الصراع، مما يعيق التسوية، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن واشنطن وحلفاءها مستعدون للتضحية بأوكرانيا من أجل أهدافهم الجيوسياسية.

وجاء في المقابلة "نرصد مشاركة أميركيين في المعارك بأوكرانيا، والولايات المتحدة على وشك أن تصبح طرفا في النزاع".

وشدد لافروف على أن "جميع أهداف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق بغض النظر عن المدة التي ستستغرقها".

وبشأن الحوار، قال لافروف إن الأميركيين والبريطانيين منعوا أوكرانيا من إجراء مزيد من الحوار مع روسيا منذ أشهر.

وأضاف "واشنطن ليست مهتمة بإحلال السلام في أوكرانيا، وأخافها اقتراب موسكو وكييف من التوصل إلى اتفاق في مارس/آذار الماضي".

وفي سياق آخر، قال لافروف إن هناك إشارات من الجانب الأميركي بشأن استئناف الحوار حول معاهدة ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية.