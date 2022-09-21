يسعى لتغريمه 250 مليون دولار.. الادعاء العام بنيويورك يرفع دعوى ضد ترامب بتهمة الاحتيال

رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس -اليوم الأربعاء- دعوى قضائية مدنية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وأفراد من عائلته ومقربين منه بتهمة الاحتيال في ما يتعلق بمخالفات ضريبية.

واتهمت جيمس دونالد ترامب، وابنه دونالد ترامب جونيور، وابنته إيفانكا، وآخرين بالاحتيال بعد 3 سنوات من بدء تحقيقاتها بشأن الممارسات المالية للرئيس السابق وعائلته في إطار "منظمة ترامب".

وورد في نص الدعوى أن ترامب وأفرادا من عائلته ومقربين منه قاموا بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات، بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية، وذلك خلال الفترة بين عامي 2011 و2021.

وقالت المدعية العامة إن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، وحظر عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي"، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة 5 سنوات.

كما قالت إن مكتبها يعتزم القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل. وكان ترامب نفى سابقا ارتكاب مخالفات مالية.

وتخضع "منظمة ترامب" لتحقيقات حول جرائم مالية محتملة، وقبل أشهر أقرّ المدير المالي السابق للمنظمة، ألين فايسلبرغ، بالذنب بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي خلال عمله في المنظمة طوال 15 عاما، ليصدر بحقه حكم مخفف بالسجن 5 أشهر.

وفي أبريل/نيسان الماضي، حكم أحد قضاة نيويورك بتغريم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطول مجموعته، موجها لترامب تهمة ازدراء المحكمة.

وحينها وصفت المدعية العامة لولاية نيويورك، الديمقراطية ليتيسيا جيمس، الحكم بأنه "انتصار كبير، فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة" التحقيق.