أظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة اليوم الأربعاء أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، وذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي للقتال في أوكرانيا.

وأثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح اليوم، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا.

وأظهرت بيانات "غوغل تريندز" ارتفاعا حادا في عمليات البحث على "أفياسيل"، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

ونفدت اليوم الأربعاء تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، وفقا لبيانات شركة أفياسيل.

كما نفدت تذاكر السفر عبر رحلات مباشرة إلى مدن في دول مجاورة على غرار جورجيا وأذربيجان وكازاخستان، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.

ولم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضا، مثل الرحلات من موسكو إلى تبليسي عاصمة جورجيا، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (5 آلاف دولار)، وهو 5 أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبا.

وفي الأثناء أعلنت خطوط الطيران التركية على موقعها الإلكتروني أن الرحلات المتّجهة إلى إسطنبول التي أصبحت محطة رئيسية للمسافرين من روسيا وإليها، أصبحت محجوزة بالكامل حتى السبت المقبل.

مغادرة روسيا

وأظهرت بيانات غوغل أن البحث في روسيا عن "تذاكر" و"طائرة" ازداد بأكثر من الضعفين اليوم بعد الساعة 06.00 بتوقيت غرينيتش، أي بعدما بدأ بث كلمة بوتين.

كما أظهرت بيانات "غوغل ترندز" أن مصطلح "مغادرة روسيا" كان أكثر رواجا بنحو 100 مرة في الصباح مقارنة بالأوقات العادية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم أن روسيا ستعمد إلى تعبئة نحو 300 ألف من احتياطيي القوات المسلحة، بعدما حذّر الرئيس الروسي في خطاب متلفز من أن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

يشار إلى أن الرحلات المباشرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي محظورة منذ بداية الحرب على أوكرانيا.