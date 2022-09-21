بوساطة سعودية.. روسيا تفرج عن 10 أسرى حرب أجانب في أوكرانيا بينهم مواطن مغربي

قالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت اليوم الأربعاء عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا بعد وساطة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة، مضيفة أن "الجهات المعنية في المملكة قامت باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم".

ولم تحدد الوزارة هوية السجناء، لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول سعودي أن من بينهم 5 بريطانيين وأميركيين إضافة إلى شخص واحد من كل من المغرب وكرواتيا والسويد.

أما وكالة رويترز فقالت إنها لم تتأكد على الفور من تحديد ما إذا كانت مجموعة الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم تضم ​​البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي المولد إبراهيم سعدون الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من هذا العام وحكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، وهي من ضمن من يقاتلون بالوكالة عن روسيا في شرق أوكرانيا.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن الأمير محمد التقى أمس الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد له حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

مقاتلون أجانب

وسابقا سافر عدد كبير من الأجانب إلى أوكرانيا للقتال منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي، وألقت القوات الروسية القبض على بعضهم إلى جانب أجانب آخرين في البلاد قالوا إنهم ليسوا مقاتلين.

وأسرت القوات الأوكرانية والروسية مئات المقاتلين الأعداء منذ بداية الصراع، لكن الطرفين لم يتبادلا سوى عدد قليل من الأسرى.

وأول أمس الاثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة "بي بي إس" (PBS) الأميركية أن موسكو وكييف اتفقتا على "تبادل 200 أسير" في إحدى أكبر عمليات التبادل خلال الحرب المستمرة منذ 7 أشهر.

ولم يذكر أردوغان أي تفاصيل أخرى حول هذه الاتفاقية ولا عن الأشخاص المعنيين وهل هم مدنيون أم عسكريون.