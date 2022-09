بعد ماكرون وزوجته.. البريطانيون ينتقدون سلوك ترودو قبل دفن الملكة إليزابيث

واجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو موجة عارمة من الانتقادات، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يغني قبل دفن الملكة إليزابيث الثانية يوم الاثنين، وذلك بعد أن طالت الانتقادات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لترودو وهو يشارك في الغناء في بهو أحد الفنادق، وبينما شكك البعض في صحة المقطع، أكد المكتب الخاص بترودو في تصريحات لصحف محلية صحة الفيديو.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندي إن المقطع حقيقي، ولكن لم يتضح من قام بتصويره، ولفت إلى أنه التقط في الفندق حيث كان الوفد الكندي مساء يوم السبت 17 سبتمبر/أيلول الحالي.

وظهر ترودو مرتديا قميصا باللون العنابي، متكئا على بيانو وهو يغني مع الحضور أغنية بوهيميان رابسودي (Bohemian Rhapsody) لفرقة الروك البريطانية "كوين"، وهي من أغاني الروك الشهيرة، وذلك في حضور عازف البيانو الكندي الشهير غريغوري تشارلز.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK repre

senting Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV

— Lisa Power (@LisaPow33260238) September 19, 2022