بعد اجتماعه بعضوين في الكونغرس الأميركي.. أردوغان يؤكد تلقيه ردودا إيجابية منهما بشأن طائرات إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرويترز إنه تلقى ردودا "إيجابية" من عضوين بمجلس الشيوخ الأميركي التقى بهما في نيويورك بشأن دعمهما المحتمل لبيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" (F-16) لتركيا.

وقال أردوغان لرويترز في الأمم المتحدة قبل اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إنهم يتحدثون بشكل إيجابي".

وقدمت تركيا للولايات المتحدة طلبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 من صنع شركة لوكهيد مارتن، ونحو 80 قطعة غيار لتحديث طائرات موجودة لديها بالفعل.

وثارت انتقادات تجاه تركيا داخل الكونغرس الأميركي على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أميركية وإبعاد تركيا عن برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

ويحضر أردوغان الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة العالم.

وخلال الأيام الماضية، التقى أردوغان في نيويورك بالسيناتورين الأميركيين ليندسي غراهام وكريس كونز.

وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، قال الزعيم التركي إنه سيحضر حفل استقبال يقيمه بايدن.

ولم يتم تحديد أي اجتماع رسمي في الوقت الحالي، وفقا للجداول الرسمية لكلا الرئيسين.