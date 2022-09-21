ملك الأردن يبحث مع غوتيريش دعم أونروا وسلام الشرق الأوسط

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، سبل دعم كل من الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش افتتاح اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيانين للديوان الملكي الأردني وستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي.

وقال الديوان الملكي إن الملك عبد الله الثاني شدد، خلال اللقاء، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم.

وتأسست أونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

ويعيش في الأردن 750 ألف لاجئ مدرج في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهم من 52 جنسية وغالبيتهم سوريون.

بينما تقول الحكومة الأردنية إنه يوجد بالمملكة 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم دخلوا قبل بدء الثورة في بلدهم عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.

وانطلقت الدورة الجديدة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط مطالبات دورية لا تتوقف بإصلاح القانون الحالي لمجلس الأمن الدولي.